Sokağa çıkma kısıtlaması başladıktan sonra onlarca evsiz, sokakta yatarken görüntülendi

İstanbul Saraçhane'de dün akşam 20.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında alt geçitte geceyi geçiren onlarca evsiz görüntülendi. Vatandaşlar sosyal medyada evsizlere yardım edilmesi için "harekete geçin" çağrısı yaptı.

Sivil toplum kuruluşu Tüm Yardımlaşma Derneği'nin (TÜMYAD) gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı akşam saatlerinde Fatih Saraçhane semtindeki alt geçitte bisikletçiler çarşısında kalan evsizleri görüntüledi.

ONLARCA EVSİZ GÖRÜNTÜLENDİ

Artan korona vakaları sonrası geçen haftadan itibaren ek tedbirler alınmış ve hafta sonları 20.00-10.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirilmişti. Dün gece yürürlüğe giren sokağa çıkma kısıtlaması sonrasında vatandaşlar evlerine kapanmışken, Saraçhane'deki Bisikletçiler Çarşısı'nın bulunduğu alt geçitte onlarca evsizin yattığı anlar görüntülendi.

SOSYAL MEDYA AYAĞA KALKTI

Soğuk havaya rağmen betonun üzerine yatan evsizlerin o görüntüleri izleyenlerin yüreğini burktu. Sosyal medyada birçok insan, evsizler için harekete geçilmesini ve onların sıcak bir yatağa kavuşmaları için bir şeyler yapılması gerektiğine yer verdi.