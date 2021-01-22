Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

22.01.2021 22:21 | Son Güncelleme: 22.01.2021 22:25

Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddeleri KARAMAN - Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde, kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddeleri KARAMAN - Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde, kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Karaman'da da Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde, kısıtlamanın başlamasıyla sessizlik hakim oldu.

Sokak ve caddelerdeki az sayıda kişi, polis ekiplerince uyarılarak evlerine gönderildi.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kemal Önder Demirkollu

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