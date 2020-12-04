Sokağa çıkma kısıtlaması
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Sokağa çıkma kısıtlaması

04.12.2020 22:28 | Son Güncelleme: 04.12.2020 22:32

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlaması Karadeniz Sahil Yolu Cadde, sokak ve meydanların sessizliğe bürünmesi ORDU - Ordu'da, kısıtlamanın başlamasının ardından en işlek noktalar Süleyman Felek, İsmetpaşa ve Sırrıpaşa caddeleri ile sahil kesimi boş kaldı.

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlaması

Karadeniz Sahil Yolu

Cadde, sokak ve meydanların sessizliğe bürünmesi ORDU - Ordu'da, kısıtlamanın başlamasının ardından en işlek noktalar Süleyman Felek, İsmetpaşa ve Sırrıpaşa caddeleri ile sahil kesimi boş kaldı.

Karadeniz Sahil Yolu'nda araç trafiğinin oldukça azaldığı, polis ekiplerinin ana yollar ile cadde ve sokaklarda denetimlerini sürdürdüğü görüldü.

Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması
Sokağa çıkma kısıtlaması

Kaynak: Anadolu Ajansı / Eyüp Elevli

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