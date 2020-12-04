Sokağa çıkma kısıtlaması

Ordu'da sokağa çıkma kısıtlaması Karadeniz Sahil Yolu Cadde, sokak ve meydanların sessizliğe bürünmesi ORDU - Ordu'da, kısıtlamanın başlamasının ardından en işlek noktalar Süleyman Felek, İsmetpaşa ve Sırrıpaşa caddeleri ile sahil kesimi boş kaldı.