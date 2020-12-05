Sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin "Çıkabilir miyim" adlı uygulama geliştirdi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir ilkokulda öğretmenlik yapan Murat Bingöl, sokağa çıkma kısıtlamalarına ilişkin cep telefonu uygulaması geliştirdi.

Kızıltepe ilçesinde Araköy İlkokulunda öğretmen aynı zamanda Ahmet Yesevi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümünde okuyan Bingöl, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye destek ve vatandaşlara kolaylık sağlamak amacıyla "Çıkabilir miyim" adlı uygulama geliştirdi.

Uygulamada, kişi sokağa çıkma kısıtlamalarıyla ilgili kendisini ilgilendiren bilgileri cep telefonundan öğrenebiliyor.

Bingöl, bir yandan Kovid-19 ile mücadeleye destek olmak bir yandan da vatandaşların kısıtlama kararlarını takip etmelerine yardımcı olmak için böyle bir uygulama geliştirdiğini söyledi.

Uygulamaya ilişkin çevresinden güzel tepkiler aldığını dile getiren Bingöl, buna benzer uygulama geliştirmeye devam edeceğini dile getirdi.

Uygulamayı cep telefonu indirip kullanan Emre Sürer de hayatı kolaylaştıran bir uygulama yaptığı için Bingöl'e teşekkür etti.

Sürer, "Umarım ülkemizin geçtiği bu zorlu süreci en kıza zamanda atlatırız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Sincar