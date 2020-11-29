Sokağa çıkıma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü denetimde yakalandı
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Sokağa çıkıma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü denetimde yakalandı

29.11.2020 23:09 | Son Güncelleme: 29.11.2020 23:12
Sokağa çıkıma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü denetimde yakalandı

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü polis denetimine takıldı.

Kahramanmaraş'ta sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden alkollü sürücü polis denetimine takıldı.

Merkez Onikişubat ilçesi Ağcalı Kavşağı'nda uygulama yapan polis ekipleri, 38 E 0138 plakalı aracı durdurarak izin belgesini sordu.

Sokağa çıkmak için izin belgelerinin olmadığı anlaşılan sürücü Ö.A. ve yanındaki kardeşi olduğu öğrenilen Y.A. polise zorluk çıkarttı.

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Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen Ö.A, ekiplere tepki gösterdi. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücü, "Beni sabaha kadar dövün. Dövün beni, dövmeyeceksen niye götürüyorsun karakola?" dedi.

İşlemlerinin yapıldığı sırada birden koşarak kaçmaya çalışan Ö.A. yakalanarak ekip aracına bindirildi. Ö.A'ya alkollü araç kullanmaktan 1228 lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine 6 ay el konuldu.

Ö.A. ve kardeşine, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ise 900'er lira para cezası yazıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Salman

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