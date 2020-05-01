Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı
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Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı

Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı
01.05.2020 14:41 | Son Güncelleme: 01.05.2020 14:56

Kızı telefonunun camını kırdığı için dışarı çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiç sayarak ne maske taktı ne de sosyal mesafe kurallarına uydu.

İki kız çocuğu babası olan ünlü şarkıcı Berkay, önceki gün Etiler'de görüntülendi. Uzun zamandır ailesiyle karantinada olan şarkıcı, sokağa çıkarken alınan tüm önlemleri hiçe saydı.

SOKAĞA MASKESİZ ÇIKTI

Posta'da yer alan habere göre: Büyük kızı Arya'nın telefonunun ekranını kırdığı için Etiler'deki bir telefoncuya gelen Berkay, artık zorunlu hale getirilen maskeyi takmadı. Bununla da yetinmeyen şarkıcı, bir metre kuralına da uymadı.

Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe saydı

"GEREKİRSE BİR YIL KONSER VERMEM"

Mağaza çıkışı kendisini bekleyen basın mensuplarıyla sohbet eden Berkay, iptal olan konserleri için "Önemli olan dinleyicilerimle sağlıklı bir şekilde kavuşmak. Herkes hastalanıp zor zamanlar yaşayacaksa, gerekirse bir yıl ara verelim. Bir yıl sonucunda Allah'ın izniyle sonuca ulaşalım. Üç ay sonra konsere başlasam, ortalık yine böyle kudursa ne olacak?" dedi.

Sokağa çıkan şarkıcı Berkay, koronavirüs önlemlerini hiçe sayarak maske takmadı
Haber Yorumları (2)
ÖMER: Maskemi var ortalıkta. Paranla bile alamıyorsun.
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SİLİFKELİ3: arda turan olayı olmasa kimse bilmezdi
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500
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