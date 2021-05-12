Sokağa çıkabilmek için yanlış köpeği seçti, 10 bin lira cezadan kaçamadı

- Sokağa çıkabilmek için yanlış köpeği seçti, 10 bin lira cezadan kaçamadı Sivas'ta beslenmesi yasak olan köpekle dolaşırken yakalanan şahsa toplamda 10 bin 861 lira idari para cezası uygulandı Sivas'ta beslenmesi yasak olan köpekle dolaşırken yakalanan şahsa toplamda 10 bin 861 lira idari...