Şok bayramda açık mı? Şok kaça kadar açık? Bayramda BİM, Şok, A101 saat kaçta açılıyor?
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Şok bayramda açık mı? Şok kaça kadar açık? Bayramda BİM, Şok, A101 saat kaçta açılıyor?

Şok bayramda açık mı? Şok kaça kadar açık? Bayramda BİM, Şok, A101 saat kaçta açılıyor?
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Kurban Bayramı'nın birinci günü bugün idrak edilecek. Bayramda ev eksiklerini gidermek için markete gidecek olan vatandaşlar hangi marketlerin açık olup olmadığını araştırıyorlar. ŞOK bayramda açık mı, hangi günler açık? ŞOK bayramda kaç gün kapalı olacak? Peki, Şok bayramda açık mı? Şok kaça kadar açık? Bayramda BİM, Şok, A101 saat kaçta açılıyor?

Kurban Bayramı'nın birinci günü bugün idrak edilecek. Bayramda ev eksiklerini gidermek için markete gidecek olan vatandaşlar hangi marketlerin açık olup olmadığını araştırıyorlar. ŞOK bayramda açık mı, hangi günler açık? ŞOK bayramda kaç gün kapalı olacak? Peki, Şok bayramda açık mı? Şok kaça kadar açık? Bayramda BİM, Şok, A101 saat kaçta açılıyor? İşte detaylar haberimizde…

ŞOK BAYRAMDA AÇIK MI?

ŞOK marketler Kurban Bayramı boyunca açık olacak ve hizmet verecektir.

BAYRAMDA BİM, ŞOK, A101 AÇIK MI?

Bu bayram kısıtlamasız ve yasaklar olmadan geçecek. Herhangi bir yasak veya kısıtlama olmadığı için de marketler normal çalışma düzenlerine devam edecek. Ayrıca zincir marketler kendi çalışma saatlerini kendileri düzenleyecek.

MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

Normal düzende marketler şu şekilde çalışıyor;

BİM açılış kapanış saatleri: 09:00-21:00

ŞOK çalışma saatleri: 09:00 - 21:00

A101 çalışma saatleri: 09.00 - 21:00.

Ancak zincir marketlerin açılış kapanış saatleri şubeden şubeye değişebilir.

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