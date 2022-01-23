Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yıldız, güven tazeledi - Haberler
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Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yıldız, güven tazeledi

Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yıldız, güven tazeledi
AA / Erol Ulu - Haberler | Güncel

Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odasında başkanlığa yeniden İsmet Yıldız seçildi.

Söğütlü Esnaf ve Sanatkarlar Odasında başkanlığa yeniden İsmet Yıldız seçildi.

Sakarya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hasan Alişan'ın katılımıyla gerçekleştirilen olağan kongrede, mevcut başkan Yıldız, oyların 90'ını alarak güven tazeledi.

Yıldız, kongreye katılan üyelere teşekkür ederek, bugüne kadar verdikleri hizmetleri sürdüreceklerini belirtti.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten de esnaf ve sanatkarlara yönelik çalışmalar hakkında bilgi verdi, soruları yanıtladı.

AA / Erol Ulu - Son Dakika Haberleri

Esnaf ve Sanatkarlar, Hasan Alişan, İsmet Yıldız, Esnaf, Güncel, Haber

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