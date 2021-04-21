Söğütlü'de zabıtadan fahiş fiyat denetimi

Söğütlü Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerdeki ürünlerin üzerindeki fiyatlar ile kasa çıkışında ödenen miktarların denetimini yaptı.

Söğütlü Belediyesi zabıta ekipleri, marketlerdeki ürünlerin üzerindeki fiyatlar ile kasa çıkışında ödenen miktarların denetimini yaptı.

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, gazetecilere, zabıtanın fahiş fiyat denetimi yaptığını belirterek, "Eksik bir şey görüldüğü takdirde cezai işlemleri yapıyorlar. Mübarek ramazan gününde zor şartlar altında çalışan vatandaşlarımızın haklarını korumak ve kollamak, her zaman belediyemizin asli görevidir. Ramazan boyunca denetimlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu