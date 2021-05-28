Söğütlü'de yeni hasta nakil ambulansı hizmete girdi
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Söğütlü'de yeni hasta nakil ambulansı hizmete girdi

Söğütlü'de yeni hasta nakil ambulansı hizmete girdi
Anadolu Ajansı / Erol Ulu - Haberler | Güncel

Söğütlü Belediyesince temin edilen hasta nakil ambulansı hizmete alındı.

Söğütlü Belediyesince temin edilen hasta nakil ambulansı hizmete alındı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Japonya'nın Ankara Büyükelçiliği destekli son sistem teknolojiyle donatılan ambulansın ilçe halkına hayırlı olmasını diledi.

Özten, ilçedeki tüm ağır ve kronik engelli hastaları evlerinde tek tek takip edilerek tedavilerinin yapılması için ambulansın hastaneler arasında köprü vazifesi göreceğini kaydetti.

Özten ayrıca, Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Kazuhiro Suzuki'nin bir mektup gönderdiğini, salgın sonrası ilçeyi ziyaret edeceklerini ilettiğini aktardı.

Söğütlü'de yeni hasta nakil ambulansı hizmete girdi
Söğütlü'de yeni hasta nakil ambulansı hizmete girdi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erol Ulu

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