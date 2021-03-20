Söğütlü'de su kanalına devrilen tırın şoförü yaralandı
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Söğütlü'de su kanalına devrilen tırın şoförü yaralandı

20.03.2021 12:23 | Son Güncelleme: 20.03.2021 12:27
Söğütlü'de su kanalına devrilen tırın şoförü yaralandı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde tırın su kanalına devrilmesi sonucu şoför yaralandı.

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde tırın su kanalına devrilmesi sonucu şoför yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih A. idaresindeki 54 EJ 214 plakalı tır, Büyük Söğütlü mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su kanalına devrildi. Tırın dorse bölümü su kanalına yan yattı.

Kazada yaralanan Fatih A. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Samet Ulu

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