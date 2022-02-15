Söğütlü Belediye Başkanı Özten, ilçede yetişen ürünleri tanıttı - Haberler
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Söğütlü Belediye Başkanı Özten, ilçede yetişen ürünleri tanıttı

AA, Erol Ulu - Güncel
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Söğütlü Belediye Başkanı Özten, ilçede yetişen ürünleri tanıttı

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, şubat ayı meclis toplantısında ilçede yetiştirilen ürünlerin tanıtımını yaptı.

SÖĞÜTLÜ, SAKARYA (AA) - Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, şubat ayı meclis toplantısında ilçede yetiştirilen ürünlerin tanıtımını yaptı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin meclis toplantısında konuşan Özten, kabak ve siyez buğdayından yapılan kek ile ilk hasadı yapılan antioksidan özelliğe sahip aronyaya ilişkin bilgi verdi.

İlçede altyapı sorununu çözecek çalışmaların başlamasının esnaf tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade eden Özten, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve ekibine teşekkür etti.

Yüce de Söğütlü'ye yapılan hizmetlerin daha da artacağını bildirdi.

AA / Erol Ulu - Güncel

Koray Oktay Özten, Sakarya, Söğütlü, Güncel, Haberler

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