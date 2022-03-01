Söğütlü Belediye Başkanı Özten'den Türk-Fransız Kardeşlik Ortaokuluna ziyaret

Söğütlü Belediye Başkanı Koray Oktay Özten, Türk-Fransız Kardeşlik Ortaokuluna ziyarette bulundu.

Belediye Başkan Yardımcısı Adem Fidan ile Akarca Mahallesi'ndeki okulu gezen Özten, idarecilerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Öğretmenlerle görüşen Özten, sınıfları gezerek öğrencilerle sohbet etti, kitap dağıttı.

Özten, öğrencilere yaptığı konuşmada, "Sizler okuyacaksınız, doktor, mühendis, kaymakam, vali, milletvekili, belediye başkanı olacaksınız, daha sonra da doğduğunuz, büyüdüğünüz topraklarda sizleri okutmak için gece gündüz demeden çalışan büyüklerinize ve gelecekteki kardeşlerinize hizmet edeceksiniz." ifadelerini kullandı.

Öğrencilere kitap okumaları tavsiyesinde bulunan, yabancı dil eğitiminin önemine vurgu yapan Özten, arkadaşlarıyla yapacakları sosyal kültürel çalışmalarda her zaman destekçileri olacaklarını belirtti.