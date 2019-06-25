Söğüt'te yüzme kursları başladı
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi tarafından yaz okulları kapsamında düzenlenen yüzme kursu başladı.
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi tarafından yaz okulları kapsamında düzenlenen yüzme kursu başladı.
Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Yaz okulları kapsamında düzenlenen yüzme kurslarımız başladı. Miniklerimiz havuzla tanışırken, az bilen öğrencilerimizde bilgilerini pekiştirdi. Eğlenceli anların yaşandığı kursumuzda miniklerimiz kadar velilerimizde son derece heyecanlıydı" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
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