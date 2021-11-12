'Söğüt Ertuğrul Gazi' ve 'Domaniç Hayme Ana' adı verilen fidanlar toprakla buluştu

SÖĞÜT, BİLECİK (İHA) - Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı ve İnhisar ilçelerindeki 293 hektar alanda toplam 488 bin fidan toprakla buluşacağı söyleyerek, 'Söğüt Ertuğrul Gazi' ve 'Domaniç Hayme Ana' adı verilen fidanlar toprakla buluşturdu.

Bilecik'te 'Geleceğe nefes, dünyaya nefes' sloganıyla binlerce fidan toprakla buluşurken, bu fidanların içinde 'Söğüt Ertuğrul Gazi' ve 'Domaniç Hayme Ana' verilen fidanları Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya ve eşi Nurten Kızılkaya toprakla buluşturdu. Osmanlı Devlerinin kurulduğu topraklar Söğüt'te 'Söğüt Ertuğrul Gazi' ve 'Domaniç Hayme Ana' adını verdikleri fidanları toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatan Vali Kızılkaya, "Söğüt için ağacın ve tohumun çok önemli olduğu bir noktadayız. Osmanlı Devletinin tohumunun atıldığı yerdeyiz. Gençlerimizle birlikte geleceğe nefes adına önemli bir kampanyayı birlikte yürütüyoruz. Orman İşletme Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Söğüt, Osmaneli, Gölpazarı ve İnhisar ilçelerinde, 293 hektar alanda toplam 488 bin fidan toprak ile buluşturulacak" dedi.

'Söğüt Ertuğrul Gazi' ve 'Domaniç Hayme Ana' adını verdikleri fidanları diktiler

Açıklamanın ardından 'Söğüt Ertuğrul Gazi' ve 'Domaniç Hayme Ana' adını verdikleri fidanları eşi Nurten Kızılkaya ile birlikte diken Vali Dr. Kızılkaya, dikilen fidanlara can suyu verdi. - BİLECİK