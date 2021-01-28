"Söğüt Ertuğrul Gazi Otağı Gençlik Kampı" projesinin imza töreni gerçekleştirildi
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"Söğüt Ertuğrul Gazi Otağı Gençlik Kampı" projesinin imza töreni gerçekleştirildi

28.01.2021 13:01 | Son Güncelleme: 28.01.2021 13:04

Bilecik'in Söğüt ilçesine yapılması planlanan "Söğüt Ertuğrul Gazi Otağı Gençlik Kampı" projesinin protokolü, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından imzalandı.

Bilecik'in Söğüt ilçesine yapılması planlanan "Söğüt Ertuğrul Gazi Otağı Gençlik Kampı" projesinin protokolü, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik ile Bilecik Valisi Bilal Şentürk tarafından imzalandı.

AK Parti Milletvekili Selim Yağcı, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamada, proje sayesinde geçmiş ile geleceğin, Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklarda buluşturacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'imizin ve kadim ilçemiz Söğüt'ümüzün hayali olan projeyi ete kemiğe büründüren imzalar atıldı. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde, Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle Oba Gençlik Kampı Projesine 28 milyon liralık ödenek aktarımı gerçekleştirilecek."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Harun Reşit Kaymaz

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