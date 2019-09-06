Söğüt'e ekskavatör kepçe hibe edildi

06.09.2019 14:35

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi'ne ekskavatör kepçe hibe edildi.



Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, hibe edilen kepçenin ilçeye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni etti. Sever, "Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyemize tahsis edilen ekskavatör kepçemizi teslim aldık. Söğüt halkımıza ve belediyemize hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız hayırlı hizmetler vermeyi Allah nasip etsin" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Kaynak: İHA