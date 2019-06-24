Söğüt Belediyesi'nden çocuklara karne hediyesi
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi tarafından ilçedeki çocuklara karne hediyesi olarak çocuk şenliği düzenlenecek.
Bilecik'in Söğüt İlçe Belediyesi tarafından ilçedeki çocuklara karne hediyesi olarak çocuk şenliği düzenlenecek.
Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Söğüt Belediyesi ve Tırtıl Park işbirliğiyle 25 Haziran Salı Günü Saat 19.00 ve 22.00 arasında, Park 1299 İçerisinde bulunan Tırtıl Park önünde çocuklarımıza karne hediyesi olarak çocuk şenliği düzenliyoruz. Palyaçolar, şişme oyun gurupları, trambolin, kukla gösterisi, süt mısır, pamuk şeker, patlamış mısır ve daha birçok eğlence sizleri bekliyor. Haydi, çocuklar salı günü tırtıl parkta buluşuyoruz" dedi. - BİLECİK
Kaynak: İHA
İmamoğlu'na "Oğlum" diye hitap eden Erkan Tan, Ordu Valisini göreve çağırdı: İstanbul Valiliği'ne tayin edilsin
Nihal Olçok'tan AK Parti mesajı: Sensiz buraya kadar Erol Olçok, koyunun olmadığı yerde keçiye "Evliya Çelebi" derler
Yasmin Erbil'den Mehmet Ali Erbil'e olay sözler: Kendinden yaşça küçük kadınlarla olmasından rahatsız oluyorum
Son Dakika Haberleri