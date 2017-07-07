Soğuk Su Havuzlarına Yoğun İlgi

Soğuk su havuzlarına yoğun ilgi



MUĞLA - Muğla'nın Seydikemer ilçesindeki Yakapark, doğal kaynak suyunun doldurduğu, soğuk suyu havuzu sıcak yaz günlerinde yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi oluyor.

Seydikemer İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Yaka Mahalesi'ndeki soğuk su havuzu, sıcak havada serinlemek isteyenlerden yoğun ilgi görüyor. Akdağlar'dan kar sularının erimesiyle mahalleye ulaşan ve 8 dereceye kadar düşen suda yerli ve yabancı turistlerin, serinleme imkanı buluyor.

Suyla dolan havuzlarda serinleme imkanı bulan vatandaşlar, işletme tarafından havuzda 5 dakika kalana içecek, 15 dakika kalana ise yemek ikram ediyor.

Yakapark'ta restoran işletme müdürü Ali Güzel, Fethiye ve Seydikemer'de artan hava sıcaklıkları nedeniyle çok sayıda ziyaretçinin serinlemek için bölgeyi ziyaret ettiğini belirtti.

Akdağlar'dan kar sularının erimesiyle mahalleye ulaştığını söyleyen Güzel, Soğuk su havuzuna ulaşıyor. Havuzda 5 dakika durana içecek 15 dakika durana yemek ikram ediyoruz. Ankara'dan tatile gelen bir kişi 3 buçuk saat suyun içinde durarak rekoru kırdı söyledi.

Bursa'dan tatil için gelen Enes Şener, yollarda çok terledik, Yakapark'ın ise çok serin olduğunu söyledi.

Yakapark'a daha önce de geldiğini su çok soğuk. İçinde 5 dakika durmak imkansız gibi görünüyor. Doğasıyla serinliğiyle çok güzel bir yer. Herkese tavsiye ederim" dedi.

Soğuk suda serinlemek için Fethiye'den gelen Erhan Kazak ise sıcak hava nedeniyle yollarda asfaltların eridiğini, soğuk suya girmesiyle çıkmasının bir olduğunu söyledi.