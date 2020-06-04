Soğuk sıkım hindistan cevizi yağı nedir?
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Soğuk sıkım hindistan cevizi yağı nedir?

Soğuk sıkım hindistan cevizi yağının faydaları nelerdir? Soğuk sıkım hindistan cevizi yağı ne için kullanılır? Soğuk sıkım hindistan cevizi yağı nasıl kullanılır?

Soğuk sıkım hindistan cevizi yağı nedir?
04.06.2020 14:01 | Son Güncelleme: 04.06.2020 14:06

Soğuk sıkım hindistan cevizi yağı, maddeyi hiçbir kimyasal işleme maruz bırakmadan üretme sonucunda elde edilir. Sıkılan ürün kurudur ve kesinlikle rafine işlem görmemiş olmalıdır.

Hindistan cevizinin içindeki su çıkarılarak kurutulur ve pul şekline gelecek şekilde öğütülür. Düşük bir sıcaklıkta (24-27°C) pres kullanılarak hindistan cevizi yağına ulaşılır. Besinsel nitelikleri korumanın en etkili yolu bu yöntemdir. Rafine olmadığı için kendine özgü lezzetli kokusu bozulmadan kalır.

Soğuk sıkım hindistan cevizi yağı nedir?

Hindistan cevizi yağını farklı fiyat aralıklarında görmeniz mümkündür. Bunun sebebi, farklı şekillerde üretilme yöntemleridir. Bu yöntemlere göre hindistan cevizi yağının içerisindeki minerallerin ve vitaminlerin oranı azalabilir. Soğuk sıkım yöntemi ile hindistan cevizinin içerisindeki vitaminler ve mineraller en iyi şekilde korunur.

Soğuk sıkım hindistan cevizi yağının farkı nedir?

Güzellik ve bakım ürünlerinde en iyi tercih soğuk sıkım yöntemi ile yapılan hindistan cevizi yağıdır. İçeriğindeki faydalı yağ asitlerini daha fazla içinde barındıran bu yöntem ile cildinize yapacağınız bakım daha etkili olacaktır.

%100 doğal olan hindistan cevizi yağı, laurik ve kaprilik adlı iki orta yağ içerir. Soğuk sıkım bir hindistan cevizi yağının içerisinde bunların oranı en fazla olacak şekilde yapılır. Bu sebeple kullanılan ürün cilt altındaki iltihabı azaltır ve daha çabuk iyileşmesine yardımcı olur.

Soğuk sıkım hindistan cevizi yağını saçlarınızda, ellerinizde, ayaklarınızda ve tırnaklarınızda kullanabilirsiniz. Bunlara ek olarak, vücudunuzun kuru bölgelerinde de kullanabilirsiniz.

Soğuk sıkım hindistan cevizi yağı nedir?

Soğuk sıkım hindistan cevizi yağı faydaları

Normalde yağlar ısıtıldığına, yağın moleküler yapısı değişir veya bozulur. Bu besin tüketildiği zaman kardiyovasküler hastalıklara ve zayıf kan akışına sebep olur. Ayrıca yüksek ısıya maruz kalan hindistan cevizi yağı sebebiyle sivilce gibi deri rahatsızlıkları da görülür.

Soğuk sıkım hindistan cevizi yağı bir pişirme ve kızartma yağı olarak da kullanılabilir.

Keklerde, tatlılarda kullanabilirsiniz. Kızartmalık yağ olarak kullanabilirsiniz. Tatlı hamur işlerini kızartmak için soğuk sıkım hindistan cevizi yağı kullanarak lezzetli bir tat ortaya çıkarabilirsiniz.

Soğuk sıkım hindistan cevizi yağı lezzetli bir tada sahiptir, bu sebeple yemeklerde birçok yağın yerini alabilir.

Soğuk sıkım hindistan cevizi yağının içerisinde önemli yağ asitleri daha iyi korunur. Ayrıca tüketildiği zaman hızlı bir emilim oranına sahip olmasını sağlar. Böylece, vücutta onarım işlemi de hızlanır.

İşlenmemiş, %100 doğal, soğuk sıkım hindistan cevizi yağı ile ilgili en önemli şey besinsel değerlerini göz önünde bulundurmaktır. Meyvenin çiğ hali kadar besin değerlerine sahiptir ve soğuk sıkım olmadan bu değerleri korumak imkansızdır. Bu yüzden, birinci sınıf bir öz bakım ürünü ve besleyici bir yağ olarak karşımıza çıkmaktadır.

Katkı maddelerini beslenme düzeninden çıkarmaya çalışan insanlar için, soğuk sıkım hindistan cevizi yağı - katkı maddesi içermeyen ve rafine edilmeyen- daha yüksek antioksidan seviyeleri anlamına gelir. Beslenme şekliniz için daha sağlıklı ve besleyici bir seçimdir.

Soğuk sıkım hindistan cevizi yağı nedir?

Soğuk sıkım hindistan cevizi yağı metabolizmayı ve sindirimi hızlandırır

Hindistan cevizi yağı içerisinde bulunan orta yağ asitleri soğuk sıkım yöntemi ile daha çok korunur ve etkisini daha çok gösterir. Bu, özellikle sporcuların performanslarının artmasına yardımcı olur.

Araştırmalar yemeklere, salatalara eklenen hindistan cevizi yağı sayesinde tüketicilerin daha az B vitamini eksikliği yaşadığını kanıtlamıştır. Ayrıca, soğuk sıkım hindistan cevizi yağı kalsiyum emilimine yardımcı olur.

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