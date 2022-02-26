Soğuk savaş gündeminde içimizi ısıtan görüntü! Betül öğretmen, müzik dersinde sıra gecesi yaptı

Şanlıurfa'da görevli müzik öğretmeni Betül Ulutaş, çocuklara hem yaşadığı çevreyi tanıtmak amacıyla hem de farklı bir etkinlik düzenleyerek dersi eğlenceli bir hale dönüştürdü. Öğretmen Ulutaş ve öğrencileri, yaptığı sıra gecesi etkinliğinde türküler söyledi, çiğ köfte yoğurdu, oyunlar oynadı.

Betül öğretmenin "Urfa'da öğretmen olmak Sıra gündüzü yapmayı gerektirir" notuyla paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Video için "Şanlıurfa'da müzik dersi böyle olur" şeklinde yorumlar yapıldı.