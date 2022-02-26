Soğuk savaş gündeminde içimizi ısıtan görüntü! Betül öğretmen, müzik dersinde sıra gecesi yaptı - Haberler

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Soğuk savaş gündeminde içimizi ısıtan görüntü! Betül öğretmen, müzik dersinde sıra gecesi yaptı

Haberler.com, Olgun Kızıltepe - Yaşam
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Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın bir numaralı gündem maddesi olduğu şu günlerde Şanlıurfa'da görevli müzik öğretmeni Betül Ulutaş'ın müzik dersinde çekip paylaştığı video biraz olsun yüzlerde tebessüme vesile oldu.

Şanlıurfa'da görevli müzik öğretmeni Betül Ulutaş, çocuklara hem yaşadığı çevreyi tanıtmak amacıyla hem de farklı bir etkinlik düzenleyerek dersi eğlenceli bir hale dönüştürdü. Öğretmen Ulutaş ve öğrencileri, yaptığı sıra gecesi etkinliğinde türküler söyledi, çiğ köfte yoğurdu, oyunlar oynadı.

Betül öğretmenin "Urfa'da öğretmen olmak Sıra gündüzü yapmayı gerektirir" notuyla paylaştığı video kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi. Video için "Şanlıurfa'da müzik dersi böyle olur" şeklinde yorumlar yapıldı.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Yaşam

Şanlıurfa, Yaşam, Güncel, Haberler

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