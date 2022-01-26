SOĞUK KIŞ GÜNLERİNDE GÜVERCİNLERİ BESLİYORLAR

TUFANBEYLİ, ADANA (DHA) - ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde yoğun kar yağışının ardından dondurucu soğuklar etkisini sürdürürken, vatandaşlar olumsuz hava şartları nedeniyle yem bulamayan güvercinleri besliyor.

Tufanbeyli ilçesinde yaşayan Mehmet Öztürk (42) ile Mehmet Keçe (62), evlerinin önünde toplanan güvercinleri besliyor. Öztürk, güvercinlere haftada yaklaşık 25 kilogram yem verdiğini belirtirken, "Bizlere alıştıkları için karşıdaki evin çatısına konarlar. Bizi görünce yem için uçup geliyorlar. Yemlerini yedikten sonra uçuşmalarını görmek beni mutlu ediyor. Güvercinleri çok seviyoruz. Onları sahipsiz bırakmamak gerekir" dedi.

Mehmet Keçe ise, "Özellikle soğuk kış günlerinde hayvanların yiyecek bulmakta zorlandığını kaydederken, "Onları sahipsiz bırakmamak gerekir. Konuşamadıkları için dertlerini anlatamıyorlar. Biz de aç kalmamaları için uğraşıyoruz" diye konuştu.