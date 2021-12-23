Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor
AA / İsmail Kaplan - Haberler | Güncel
Buz tutan Kars Çayı Araçların halı ve branda ile kapatılması. Araç camlarının buz tutması. KARS - Kars'ta da soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu bazı vatandaşlar araç üzerlerine battaniye, halı, branda örterek soğuktan korumaya çalıştı.
KARS (AA) - Buz tutan Kars Çayı
Araçların halı ve branda ile kapatılması.
Araç camlarının buz tutması. KARS - Kars'ta da soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu bazı vatandaşlar araç üzerlerine battaniye, halı, branda örterek soğuktan korumaya çalıştı.
Kent merkezinden geçen Kars Çayının yüzeyi de buzla kaplandı.