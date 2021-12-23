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Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

AA / İsmail Kaplan - Haberler | Güncel

Buz tutan Kars Çayı Araçların halı ve branda ile kapatılması. Araç camlarının buz tutması. KARS - Kars'ta da soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu bazı vatandaşlar araç üzerlerine battaniye, halı, branda örterek soğuktan korumaya çalıştı.

KARS (AA) - Buz tutan Kars Çayı

Araçların halı ve branda ile kapatılması.

Araç camlarının buz tutması. KARS - Kars'ta da soğuk hava nedeniyle araçların camları buz tuttu bazı vatandaşlar araç üzerlerine battaniye, halı, branda örterek soğuktan korumaya çalıştı.

Kent merkezinden geçen Kars Çayının yüzeyi de buzla kaplandı.

Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

Soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor

AA / İsmail Kaplan - Son Dakika Haberleri

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