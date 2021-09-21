Soğuk hava Türkiye'ye geliyor! Doğu Karadeniz'de kar yağışı görülecek - Haberler
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Soğuk hava Türkiye'ye geliyor! Doğu Karadeniz'de kar yağışı görülecek

Haberler.com / Jülide İshakoğlu - Haberler | Güncel
Soğuk hava Türkiye'ye geliyor! Doğu Karadeniz'de kar yağışı görülecek

Meteoroloji'nin son raporlarına göre yurt geneli çarşamba günü akşam saatlerinden itibaren Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına girecek. Perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşmesi beklenen sıcaklıklarla beraber Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Balıkesir, Kütahya, Yozgat, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Çanakkale'nin doğu, Sivas'ın kuzey ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları, Sakarya, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Karabük, Giresun, Rize ve Artvin çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı, Trabzon'un doğu ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Yıldırım ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği bildirildi.

Sıcaklıkların ise Çarşamba günü akşam saatlerinde Marmara Bölgesi'nden başlayarak Perşembe günü ülke genelinde 6 ila 10 derece düşmesi bekleniyor.

Perşembe günü akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde (1800 metre rakım ve üzeri) beklenen yağışların bu sıcaklık düşüşü ile birlikte karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

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Jülide İshakoğlu
Jülide İshakoğlu
Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri
Türkiye, soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giriyor! Yüksek kesimlere kar yağacak

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