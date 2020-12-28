Soğuk hava çeşmeleri ve yalakları dondurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Soğuk hava çeşmeleri ve yalakları dondurdu

28.12.2020 10:02 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:07
Soğuk hava çeşmeleri ve yalakları dondurdu

Amasya'nın Taşova ilçesinde soğuk hava çeşmeleri dondurdu.

Amasya'nın Taşova ilçesinde soğuk hava çeşmeleri dondurdu.

Ülke genelinde hava sıcaklıkları artarken, Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı yaylalarda sıfır derecenin altına düşen hava sıcaklıkları çeşmeleri ve bu çeşmelere bağlı su yalaklarını dondurdu. Taşova ilçesine bağlı Dereli, Belevi ve Ballıca köylerinde bulunan toplam 20 çeşme ve bu çeşmelere bağlı hayvanların su içmesi için yapılan yalaklar dondu.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Hulusi Akar Mustafa Şentop Selahattin Demirtaş Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Berk Oktay Demet Akalın Oktay Kaynarca
Spor Okan Buruk Erol Bulut Arda Turan Domagoj Vida Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Elazığ Deprem Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Soğuk hava çeşmeleri ve yalakları dondurdu | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 10:06:39. #1.14#
title