Abdülhamit Gül kimdir? Abdülhamit Gül aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Abdülhamit Gül'ün hayatı ve biyografisi!

Abdülhamit Gül kimdir? Türk hukukçu ve siyasetçi. 19 Temmuz 2017'den beri Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanı olarak görev alan Abdulhamit Gül kimdir? Abdulhamit Gül kaç yaşında, nereli? Abdulhamit Gül mesleği nedir? Abdulhamit Gül hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde!

ABDÜLHAMİT GÜL KİMDİR?

Abdülhamit Gül 1977 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Cumhuriyet İlkokulu'nda, lise eğitimini ise Nizip ve Oğuzeli İmam Hatip Liselerinde tamamlayarak Yükseköğrenimi için Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gitti.

Gençlik döneminden itibaren STK'larda aktif rol oynayan Gül, 99-2001 yılları arasında Milli Gençlik Vakfı Üniversitesi'nden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Ankara'da serbest avukatlık yaptı.

Yazıları da olan Abdülhamit Gül'ün Milli Gazete, Star Gazetesi, Gençlik Dergisi, Edebiyat Ortamı Dergilerinde çeşitli çalışmaları yayınlanmıştır.

Profesyonel siyasi hayatına sırasıyla Refah ve Fazilet Partisi Ankara İl Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başlamış ve 2003-2010 yılları arasında Saadet Partisi'nin Genel İdare Kurulu üyeliğinde bulunmuştur. 2010 ve 2012 yıllarında da Has Parti Genel İdare Kurulu üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde yer aldı.

Kolları Yönetim Kurulu üyesi olarak başladı. 2003-2010 tarihlerinde Saadet Partisi Genel İdare Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. 2010-2012 yıllarında Has Parti Genel İdare Kurulu Üyeliği ve Ankara İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. AK Parti 4. Olağan Kongresi'nde MKYK üyesi seçildi. Gül, Seçim İşleri Başkan Yardımcılığı ve Yerel Yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı da yapmıştır. 7 Haziran'daki milletvekili genel seçimlerinde 25. Dönem Gaziantep Milletvekili seçildi. Yine AK Parti 5. Olağan Büyük Kongresi'nde MKYK üyeliğine seçildi. 13 Eylül 2015'de AK Parti Genel Sekreteri olan Abdülhamit Gül, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan milletvekili genel seçimlerinde tekrar 26. Dönem Gaziantep Milletvekili seçilmiştir.

9 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni sistemin ilk kabinesinde Adalet Bakanı olarak yer alan Abdülhamit Gül, evli ve 3 çocuk babasıdır.