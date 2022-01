Soğuk algınlığına(nezle) ne iyi gelir? Bebeklerde ve çocuklarda soğuk algınlığına ne iyi gelir? Öksürük ve soğuk algınlığına iyi gelen bitkisel yöntem

Yaş grubu ayırmayan herkeste görülebilen soğuk algınlığı hastalığına karşı neler yapılmalı? Bebeklerde soğuk algınlığına ne iyi gelir? Soğuk algınlığına iyi gelen bitkisel ve doğal yöntemler nelerdir ? Sorularına sizler için cevap aradık ve cevaplamaya çalıştık. İşte detaylar.

SOĞUK ALGINLIĞI(NEZLE) NEDİR?

Nezle, virüslerin( corona, rino ve adeno virüs) neden olduğu bir burun ve boğaz hastalığıdır. Çok bulaşıcı bir hastalıktır. Hapşırık ve öksürük ile havaya yayılan tanecikler ile bulaşır.Halsizlik, ateş, burunda akıntı, gözlerde kızarma ve yaşarma şeklindeki belirtilerle hastalık başlar. Griple karıştırılmamalı nezlede burun akıntısı olurken gripte burun akıntısı oluşmaz.

SOĞUK ALGINLIĞINA NE İYİ GELİR? SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI BİTKİSEL VE DOĞAL YÖNTEMLER NELERDİR?

1- C vitamini: Antioksidan içeren en iyi vitaminlerden biridir. Doğal olarak besinlerden alınması daha faydalıdır. C vitamini vücuttaki direnç sağlayan hücreleri güçlendirir. C vitamini içeren besinler şunlardır: mandalina, portakal,greyfurt, taze biber, roka, domates,kuşburnu, nar…

2- E vitamini: Kuru baklagiller, kuruyemişler (badem ceviz ve fındık) ve yeşil yapraklı sebzeler e vitamini içerir. Antioksidanözelliği ile bakteri ve virüsleri öldürür ve bağışıklık sistemini güçlendirir.

3- Kuersetin: Elma, portakal, mandalina, kırmızı üzüm, böğürtlen gibi meyveler ve kırmızı soğan gibi sebzelerin kabuklarında bulunan faydalı bir pigmenttir. Bağışıklığınızı güçlendirir. Cilt sağlığı için faydalıdır. Bolca antioksidan barındırır.

4- Tavuk çorbası: içerdiği sebzeler ve tavuk eti sayesinde bağışıklık sisteminizi güçlendirir.

5- Balık: İçerdiği omega 3 yağ asitleri ile bağışıklık sisteminizi güçlendirir. Hastalıklara karşı korur.

6- Çinko ve selenyum içeren besinler : çinko daha çok kuruyemişlerde ve kuzu eti, hindi eti ve mantarlarda bulunur. Selenyum ise soğan, sarımsak ve deniz ürünlerinde bulunur. Bu iki vitamin bağışıklık sistemini güçlendirir. İçerdikleri antioksidanlarla hücreleri onarır.

7- Prebiyotik içeren besinler: yoğurt, ayran ve kefir bağışıklık sisteminizi güçlendirerek sizi hastalıklara karşı koruyacaktır.

8- Zencefil: ağrı kesici özelliği sayesinde üzerinizde kırgınlığı atacak öksürük nedeniyle oluşan ağrılarınızı hafifletecektir.

SOĞUK ALGINLIĞINA KARŞI DOĞAL BİTKİSEL ÇAYLAR

1- Kuşburnu: C vitamini yönünden zengin olan kuşburnu ile yapılan çay vücudunuza direnç kazandırıp erken toparlanmanızı sağlayacaktır. Kaynamış suyun üzerine bir miktar kuşburnu ekledikten sonra 10 dk beklenir çay demini alır. Daha fazla bekletmeden içilir. Aksi halde C vitamini yoğunluğu azalır.

2- Ihlamur: çiçekli olanı daha makbuldür. Ağrı kesici ve iltihap giderme özellikleri sayesinde kırgınlığınızı alacaktır.

3- Ekinezya: boğazda oluşan enfeksiyona karşı koruyucu ve tedavi edici özelliği vardır. Virüsleri yok ederek iltihabın neden olduğu tahribatı engeller.

4-Zencefil ve limon: vücudun kırgınlığını atarak erken toparlanmanızı sağlayacaktır.Bal ekleyerek bitkisel çayınızı daha şifalı hale getirebilirsiniz.

BEBEKLERDE SOĞUK ALGINLIĞINA NE İYİ GELİR?

Bebekler annelerinden aldıkları antikorlar sayesinde koruma altında olsalar da hastalanmayacakları anlamını taşımaz. Dikkati elden bırakmamak gerekir. Soğuk algınlığı bebeklerde biraz daha ağır geçer. Bu yüzden soğuk algınlığı belirtilerini gördüğünüz andan itibaren tedavi edilmeye başlanmalı.

Soğuk algınlığı olan bebeğe yapılması gerekenler:

1- Bol bol sıvı alımı sağlanmalı.

2- Emzirme sıklığı artırılmalı.

3- Burnu tıkanmışsa burun aspiratörü ile açılmalı ve burnunun nemli kalmasına özen gösterilmeli.

4- Bebeğiniz biraz önceden bahsetmiş olduğumuz bitkisel çaylardan içirebilirsiniz.

5-Soğan suyuna biraz bal katarak bebeklerdeki öksürük ve ateşi hafifletebilirsiniz.

6- Bol bol duş aldırılmalı.

7- Kalın giydirilmemeli.

NOT : Tüm sağlık problemlerinizde öncelikle doktorunuza başvurunuz.

Haberler.com - Gündem