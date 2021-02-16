Soğuğa rağmen girdiği denizde zıpkınla dev akya avladı

Çanakkale'de bir balık avcısı, zıpkınla kendisinden uzun akya yakaladı.

Özel bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan, uzun yıllardır deniz ve balık avı tutkusu nedeniyle suya giren Çetin Ege Doğan, kış mevsimine aldırmadan Çanakkale Boğazı'nın soğuk sularına girdi.

Saroz Körfezi'nde tüpsüz dalış yapan Doğan, zıpkınla boyu 1 metre 80 santimetre olan yaklaşık 65,5 kilogram ağırlığında akya avladı.

Doğan, balıkla fotoğraflarını sosyal medyadan da paylaştı.

Çetin Ege Doğan, AA muhabirine, dalış yaptığı gün suyun çok bulanık olduğunu söyledi.

Balığın bir anda karşısına çıktığını anlatan Doğan, "Böyle bir şey beklemiyordum. Çok heyecanlandım. Zıpkın makaramda 130 metre ip vardı. Neredeyse 100 metre kadar makara açtı. Balık beni çok yordu. Yaklaşık 1 saat beraber yüzdük." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yüksel