Soğanlı Dağında karla mücadele çalışmaları sürüyor
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Soğanlı Dağında karla mücadele çalışmaları sürüyor

28.11.2020 12:22 | Son Güncelleme: 28.11.2020 12:41

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 8 dereceye düştüğü Bayburt'ta, İl Özel İdaresi ekiplerince Soğanlı Dağı güzergahındaki köy yollarında kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

Hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 8 dereceye düştüğü Bayburt'ta, İl Özel İdaresi ekiplerince Soğanlı Dağı güzergahındaki köy yollarında kar temizleme çalışmaları yapılıyor.

Geçtiğimiz hafta içerisinde yüksek kesimlere kar yağmasının ardından hava sıcaklığında düşüş yaşanmaya devam ediyor. Meteoroloji 11. Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan son değerlendirmelere göre, Bayburt'ta hava az bulutlu ve açık geçecek. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği ilde rüzgar Doğu ve Güneydoğulu yönlerden orta kuvvette esecek.

Bayburt'ta gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere 7, Aydıntepe ve Demirözü ilçelerinde ise 8 derece olarak kaydedildi.

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Bayburt İl Özel İdaresi ekiplerince yüksek kesimlerdeki köy yollarında kar temizleme çalışmaları da devam ediyor. Ekipler, ilçeye 23 kilometre uzaklıktaki Soğanlı Dağı civarındaki Günbuldu köyünde tipiden dolarak yaklaşık 1,5 metreyi bulan yolda karla mücadele çalışması gerçekleştirdi.

(İHA)

Soğanlı Dağında karla mücadele çalışmaları sürüyor
Soğanlı Dağında karla mücadele çalışmaları sürüyor
Soğanlı Dağında karla mücadele çalışmaları sürüyor
Soğanlı Dağında karla mücadele çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ÖZNUR DEMİR

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