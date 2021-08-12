Şoförün olmadığını fırsat bildi, paraları alıp kaçtı
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Şoförün olmadığını fırsat bildi, paraları alıp kaçtı

Şoförün olmadığını fırsat bildi, paraları alıp kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Isparta'da şehir içi özel bir halk otobüsünde şoförün yerinde olmamasını fırsat bilen bir şahıs, yolcuların gözü önünde paraları alarak uzaklaştı.

Isparta'da şehir içi özel bir halk otobüsünde şoförün yerinde olmamasını fırsat bilen bir şahıs, yolcuların gözü önünde paraları alarak uzaklaştı. O anlar otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, kent merkezinde dün saat 07.20 sıralarında şehir içi ulaşımı sağlayan özel bir halk otobüsünde meydana geldi. Park halindeki halk otobüsüne giren kimliği belirsiz şahıs, şoför koltuğunun yanındaki paralara çaldı. O anlar halk otobüsünün güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde şahsın şoförü olmayan otobüse girdiği, etrafı kontrol ettikten sonra önce kağıt paraları daha sonra madeni paraları aldığı görüldü. Şahıs paraları aldıktan sonra otobüsten inerek, olay yerinden uzaklaştı.

"5 dakika arasında olan oldu"

Hareket saati geldiğinde otobüste direksiyonun başına geçen şoför Adnan Gülcü, paraları yerinde göremeyince otobüste bulunan yolculara sordu. Yolculardan birinin 'Şimdi köşeyi döndü' demesi üzerine otobüsten inerek şahsın arkasından koşan Gülcü, paraları çalan şahsa yetişemedi. Olayı anlatan Gülcü, "Sabah 7'yi 10 geçe Vatan Mahallesi'nden çarşıya hareket ettikten sonra 7'yi 20 geçe durağa otobüsü park ettim. 5 dakika arasında olan oldu. Yolculara bu arabaya kim indi bindi diye sorduğumda 'ağabey bayanın biri ile bir genç geldi buradan paraları aldı gitti, şimdi köşeyi döndü' dediler. Hemen arabadan inerek aşağı doğru koştum ama adam çoktan gitmişti, yetişemedim. Daha sonra konuyu işletmeye bildirdim, işletme konuyu emniyete bildirdi. Hırsızlık ekipleri olay yerine geldikten sonra çalışma başlattılar. Çalışma bittikten sonra beni emniyetten çağırdılar kişiyi teşhis etmişler. Hırsızı bana gösterdiler ben de güvenlik kameralarından dolayı tanıdım hemen ve şikayetçi oldum" diye konuştu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerasından tespit ettikleri şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ISPARTA

Şoförün olmadığını fırsat bildi, paraları alıp kaçtı
Şoförün olmadığını fırsat bildi, paraları alıp kaçtı
Şoförün olmadığını fırsat bildi, paraları alıp kaçtı
Şoförün olmadığını fırsat bildi, paraları alıp kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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