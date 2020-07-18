Şoför çiftin gelin arabaları, kullandıkları belediye otobüsü oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Şoför çiftin gelin arabaları, kullandıkları belediye otobüsü oldu

Bursa'nın ilk ve tek kadın otobüs şoförü Ayşen Korkmaz, meslektaşı Erdal Acar'la dünya evine girdi.

Şoför çiftin gelin arabaları, kullandıkları belediye otobüsü oldu
18.07.2020 15:55 | Son Güncelleme: 18.07.2020 16:07

Bursa'nın ilk ve tek kadın otobüs şoförü Ayşen Korkmaz, meslektaşı Erdal Acar'la dünya evine girdi. Kendi kullandıkları belediye otobüsünü süsleyerek gelin aracı yaptılar.

Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği A.Ş'de (BURULAŞ) 2 buçuk yıl önce Bursa'nın ilk ve tek kadın belediye otobüsü şoförü olarak işe başlayan Ayşen Korkmaz (43), yine kendisi gibi belediye otobüsünde şoförlük yapan Erdal Acar'a (42) gönlünü kaptırdı. Bir süre sonra evlenme kararı alan çift, kendilerine yakışır bir şekilde dünya evine girdi. Ekmek parası için her gün cadde cadde, mahalle mahalle direksiyon sallayan çiftin gelin arabası, kendi kullandıkları belediye otobüsü oldu. BURULAŞ'a ait belediye otobüsünü süsleyen gelin ve damat, şehrin caddelerinde tur atarak nikahlarının kıyılacağı salona şoför Ayşen Korkmaz idaresinde geldi. Burada kıyılan nikah ile birbirlerine 'evet' diyen çift, bir ömür boyu beraber olmak için birbirlerine söz verdi.

2 buçuk yıldır Bursa'da otobüs şoförlüğü yapan Ayşen Korkmaz, "Bugün çok mutlu günümüz. Elim ayağım titriyor. Sağ olsun Genel Müdürümüz Mehmet Kürşat Çapar arzumuzu geri çevirmedi. Topuklu ayakkabıyla kullanamayacağım için yanımda düz ayakkabı getirdim. Çok güzel tepkiler alıyorum. Bursa'da tek kadın şoförüm. Dilerim benden sonra gelen olur. Kadınlar bana bakarak cesaret alsınlar. Korkulacak bir şey yok. Mesleğime aşığım. İyi ki beni almışlar. Bine yakın şoför arkadaşım var. Mutlu günümde hepsi yanımda oldu" dedi.

Birlikte çalıştıkları Ayşen ile dünya evine giren Erdal Acar, "Bir sabah iş başı yaparken Ayşen hanımı gördüm. Hayatımı birleştirmeyi düşündüm. Kendisiyle irtibata geçtim. Yüz yüze görüşmeye başladık. Bursa'nın tek kadın otobüs şoförüyle hayatımı birleştirmek çok gurur veriyor. Çok mutluyum. Otobüsü süsleyerek Bursa'da bir ilk olsun istedik" diye konuştu. - BURSA

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi 3. Sayfa
Talihsiz kadın, son nefesini vermeden önce katilinin adını söyledi
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi Dünya
Singapur'da 5 yaşındaki oğlunu kafese kitleyip kaynar suyla öldüren anne ve babanın cezası kesildi
Hayatını kaybeden 'Huysuz Virjin' lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı Magazin
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti 3. Sayfa
Sosyal medyayı ayağa kaldıran görüntü! Yaşlı adam, yanına çağırdığı çocuğu istismar etti
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı 3. Sayfa
Genç kadının telefonunu çaldı, kaçamadan yakalandı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'daki açılışa özel yüzük yaptırdı Güncel
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ayasofya'daki açılışa özel yüzük yaptırdı
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Ayasofya camiye dönüştürüldükten sonra ilk anket! Destek olanlar ve olmayanlar arasında uçurum var
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
Son Dakika: Bağcılar'da ekip otosuna silahlı saldırı: Bir polisimiz şehit oldu
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Bahçesine bakım yaparken ayağına demir şiş saplandı
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Koronavirüs karantinası için yurtta kalan vatandaşın bıraktığı 400 euro aylar sonra ortaya çıktı
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
Kredi kartının limitini düşürmeye giden işçi, online alışverişle dolandırıldığını öğrendi
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
İkna yöntemiyle teslim olan Salih Müslüm'ün yeğeninin emniyetteki fotoğrafı ortaya çıktı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
Survivor 2020'nin sevilen yarışmacısı Ceyhun Uzun, MasterChef'e katıldı
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
TMSF, Zaman gazetesinin de içinde bulunduğu 27 medya şirketi için 54 milyon TL bedel belirledi
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Güzin Abla'ya zor soru: 6 yaşındaki çocuğumuz bizi uygunsuz durumda yakaladı, ne yapmalıyız?
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
Yerli otomobil TOGG garajdan çıktı! Gözler, Erdoğan'ın da katılacağı temel atma törenine çevrildi
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
Meclis'te koronavirüs kabusu büyüyor! Vaka sayısı 37'ye çıktı, AK Partili isim yoğun bakımda
ABD'li araştırmacılar, ürettikleri iskambil kağıdından 10 kat hafif kamerayla böceklerin yaşamını inceleyecek
ABD'li araştırmacılar, ürettikleri iskambil kağıdından 10 kat hafif kamerayla böceklerin yaşamını inceleyecek
İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü
İngiltere'de Kıbrıslı Türk genç kızın trajik ölümü! Yanan araçtan kurtulmak isterken köprüden düştü
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Aşk sarhoşu Ece Erken hakkında soruşturma başlatıldı
Leeds United 16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de mücadele edecek
Leeds United 16 yıl sonra yeniden Premier Lig'de mücadele edecek
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Duygu Özaslan, yine selülitli haliyle görüntülendi
Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı
Afgan kadınlar isimlerini söyleyebilmek için yeni bir kampanya başlattı
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Libya üzerinden Afrika sıcakları geliyor! Güney kıyılarımızı ve iç bölgeler kavrulacak
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Genç arkeoloğun intiharında sır perdesi aralanıyor! Görev yaptığı müzede 10 eser kayıp
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Belçika'da araştırma: Çok fazla cinsel içerikli film izlemek erkeklerde ereksiyon sorununa yol açıyor
Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz
Bodrum'da bulunan kafatası için İzmir'den gelen ağabey: Kardeşime ait olduğunu düşünüyoruz
Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrıldıklarını doğruladı
Hande Erçel, Murat Dalkılıç'la ayrıldıklarını doğruladı
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Bakan Koca Survivor finalindeki videoyu paylaşıp uyardı, Acun'dan yanıt geldi: İstemeden oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Fatih Sultan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Ece Erken Ozan Güven Seyfi Dursunoğlu Serenay Sarıkaya
Spor Burak Yılmaz Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Hikmet Karaman İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Asker Çocuk Erkek İzmir
Şu an buradasınız: Şoför çiftin gelin arabaları, kullandıkları belediye otobüsü oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.7.2020 16:08:29. #1.14#
title