Sobadan zehirlenen Kovid-19 karantinasındaki anne- oğul öldü, baba- kız zehirlendi

ANTALYA (DHA) - ANTALYA'nın Serik ilçesinde, evde sobadan sızan karbon monoksit gazı nedeniyle anne ve 1 yaşındaki bebeği yaşamını yitirdi, baba ve 5 yaşındaki kızı ise zehirlendi. Ailenin Kovid- 19 karantinasında olduğu öğrenildi.

Serik ilçesi Kadriye Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında 4 kişilik ailenin bulunduğu evden ses gelmediğini fark eden komşuları, Ferhat (41) ile Yasemin Yüceay (34) çiftini telefonla aradı. Yanıt alınmaması üzerine eve giden komşuları kapıyı çalmalarına rağmen karşılık alamayınca durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine verilen adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Komşuları İsa Oktay, "Komşumuz Ferhat bir otelde çalışıyordu. Yaklaşık 20 yıldır burada. Bu akşam üzeri komşumuz kendisini telefon ile aramış. Telefonu kapalı olduğu için şüphelendik. Eve geldik ama kapıyı açan olmayınca 112'yi aradık" dedi.