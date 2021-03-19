Sobadan zehirlenen Adnan öldü, anne ve babası ile ablası tedaviye alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Sobadan zehirlenen Adnan öldü, anne ve babası ile ablası tedaviye alındı

19.03.2021 08:09 | Son Güncelleme: 19.03.2021 08:25
Sobadan zehirlenen Adnan öldü, anne ve babası ile ablası tedaviye alındı

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden Adnan Uğur (15) öldü, durumu ağır olan 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı.

NİĞDE'nin Çamardı ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen aynı aileden Adnan Uğur (15) öldü, durumu ağır olan 3 kişi ise hastanede tedaviye alındı. 

Olay, önceki gün ilçeye bağlı Bereketli Mahallesi'nde meydana geldi. Bilal Uğur (42), eşi Mahide (42), kızları Ganime (17) ve oğulları Adnan Uğur'dan haber alamayan komşuları, eve girdiklerinde aileyi baygın halde buldu. Aile, çağırılan ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sobadan zehirlendikleri belirlenen aileden, durumu kritik olan Ganime ve Adnan Uğur kardeşler, ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi. Adnan Uğur, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.Uğur çifti ile kızları Gamze'nin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Andaç ARSLANPAY

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Akif Ersoy Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Esra Erol Şeyma Subaşı Aslıhan Karalar İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Caner Erkin Abdullah Avcı Fernando Muslera
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Hdp
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sobadan zehirlenen Adnan öldü, anne ve babası ile ablası tedaviye alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.3.2021 08:26:46. #1.15#
title