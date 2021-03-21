Sobadan zehirlendiği iddia edilen yaşlı çift hayatını kaybetti
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Sobadan zehirlendiği iddia edilen yaşlı çift hayatını kaybetti

21.03.2021 21:51 | Son Güncelleme: 21.03.2021 21:56
Sobadan zehirlendiği iddia edilen yaşlı çift hayatını kaybetti

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşlı bir çift, sobadan çıkan gazla zehirlenerek hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde yaşlı bir çift, sobadan çıkan gazla zehirlenerek hayatını kaybetti.

Edilen bilgiye göre, Kozlu ilçesine bağlı Ense köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 70 yaşındaki Şaban Demir ile 65 yaşındaki eşi Küba Demir, sobadan çıkan gazla zehirlenerek hayatını kaybetti. Yaklaşık üç gündür haber alınamayan yaşlı çifte ulaşamayan komşuları durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri jandarma eşliğinde çiftin evine girdi. Yapılan ilk müdahalede çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı çiftin cenazeleri, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden karı kocanın ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. - ZONGULDAK

Sobadan zehirlendiği iddia edilen yaşlı çift hayatını kaybetti
Sobadan zehirlendiği iddia edilen yaşlı çift hayatını kaybetti
Sobadan zehirlendiği iddia edilen yaşlı çift hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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