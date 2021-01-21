Sobadan sızan gazdan zehirlenen 2 kardeş öldü

ADIYAMAN'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Dilan (16) ve Müttalip Yıldırım (11) kardeşler yaşamını yitirdi. Yıldırım kardeşlerin, annesi, babası ve bir kardeşi ise tedaviye alındı.

Olay, Turgut Reis Mahallesi Zey Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Tek katlı müstakil evde oturan 3 çocuk sahibi Rıfat ve Melahat Yıldırım çifti, gece sobayı yaktıktan sonra uyudu. Sabah mide bulantısı şikayetiyle uyanan Rıfat Yıldırım, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, çiftin çocukları Dilan ile Müttalip'in sobadan sızan gazdan zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi. Rıfat ve Melahat Yıldırım çifti ile çocukları Talha ise ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Dilan ve Müttalip Yıldırım kardeşlerin cansız bedenleri ise yapılan incelemenin ardından otopsi için morga gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mahir ALAN