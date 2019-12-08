Sobadan çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü
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Sobadan çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde iki katlı bir evde sobadan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

08.12.2019 16:58 | Son Güncelleme: 08.12.2019 17:03
Sobadan çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü

'ın ilçesinde iki katlı bir evde sobadan çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.


Yangın, Alaplı'nın Cambazlı köyünde çıktı. Edinilen bilgilere göre, Recep Yalçın'a ait evin oturma odasında sobadan alevlerin sıçraması sonucunda çıkan yangın sırasında evde kimse bulunmazken, dumanları gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafında yapılan müdahale ile alevler kısa süre sonra kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, evde maddi hasar oluştu.


Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA
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