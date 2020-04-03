Sobadan çıkan yangın 4 kişilik aileyi evsiz bıraktı
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Hakkari, Güncel

Sobadan çıkan yangın 4 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Hakkari'de soba bacasından çıkan yangında 4 kişilik bir ailenin yaşadığı ev küle döndü.

03.04.2020 23:37 | Son Güncelleme: 03.04.2020 23:37
Sobadan çıkan yangın 4 kişilik aileyi evsiz bıraktı

Hakkari'de soba bacasından çıkan yangında 4 kişilik bir ailenin yaşadığı ev küle döndü.

Alınan bilgilere göre, saat 21.00 sıralarında Medrese Mahallesi'nde Er ailesinin evinde soba bacasından kaynaklı yangın çıktı. Yangına mahalli sakinleri ve olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın uzun süren uğraşları sonucu söndürülürken, 2 gözlü ev kullanılamaz hale geldi. Kış ortasında ortada kaldıklarını ifade eden Hividar Er, işsiz olduğun belirterek, çıkan yangının ise kendilerini iyice mağdur ettiğini söyledi. Er, "Evde 4 kişi kalıyoruz. Evde olmadığımız sırada kömür sobası nedeniyle çıkan yangın bizleri çok mağdur etti. Yetkililerden yardım bekliyoruz" dedi.

İtfaiye ekibi ile birlikte anında olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevrede güveliği sağlayıp aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak tutanak tuttu.

Olay yerine gelen Doğu Anadolu Bölgesi Gaziler ve Şehit Aileleri Federasyonu Genel Başkanı Abdurrahman Er aileye geçmiş olsun dileklerinde bulunarak aileye yardım eli uzatılması gerektiğini söyledi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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