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Soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlar uyarıldı

Soba zehirlenmelerine karşı vatandaşlar uyarıldı
AA / Fahri Mithat Korkusuz - Haberler | Güncel

Karapınar'da vatandaşlar soba zehirlenmelerine karşı uyarıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Karapınar'da vatandaşlar soba zehirlenmelerine karşı uyarıldı.

Karapınar Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün polis ekipleri, vatandaşları soba zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Ekipler, işyerleri ve evleri gezerek, vatandaşlardan sobadan kaynaklı yangın veya karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını isteyerek broşür dağıttı.

AA / Fahri Mithat Korkusuz - Son Dakika Haberleri

Karapınar, Hisarcık, Zabıta, Polis, Güncel, Haber

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