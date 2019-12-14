Soba az kalsın can alıyordu
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Soba az kalsın can alıyordu

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Aziziye Mahallesi'nde meydana gelen olayda sobadan sızan karbon monoksit nedeniyle aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi etkilendi.

14.12.2019 11:36 | Son Güncelleme: 14.12.2019 11:41
Soba az kalsın can alıyordu

DÜZCE(İHA) – Düzce'nin 'nde meydana gelen olayda sobadan sızan karbon monoksit nedeniyle aynı aileden 3'ü çocuk 5 kişi etkilendi.


Olay gece saatlerinde Aziziye Mahallesi 817 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sobayı yakarak uyuyan 5 kişilik aile sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkinlendiler. Durumu fark ederek uyanan baba durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 çocuk ile anne ve babaya ilk müdahaleyi yaparak tedavi edilmeleri için Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. 5 kişilik ailenin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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