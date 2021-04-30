SnowRunner çıkış tarihi belli oldu! Merakla beklenen SnowRunner Steam'de de yer alacak
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SnowRunner çıkış tarihi belli oldu! Merakla beklenen SnowRunner Steam'de de yer alacak

SnowRunner çıkış tarihi belli oldu! Merakla beklenen SnowRunner Steam'de de yer alacak
Haberler.com / Şimal Güdüm - Haberler | Gamegar

Yayıncı Focus Home Interactive ve geliştirici Saber Interactive, SnowRunner'ın Nintendo Switch için geleceğini geçtiğimiz haftalarda duyurmuştu. Geçtiğimiz günlerde Epic Games Store ile bir yıllık anlaşması sona eren oyunun Steam için de çıkış yapacağı duyuruldu. SnowRunner ne zaman Steam'de çıkış yapıyor? İşte detaylar!

SnowRunner ilk olarak 28 Nisan 2020'de PlayStation 4, Xbox One ve PC (Epic Games Store) için çıkış yapmıştı. Epic Games Store'da bir yıllık bir anlaşması bulunan oyunun sözleşmesinin bitmesinin hemen ardından Steam için 18 Mayıs'ta çıkış yapacağı duyuruldu.

SnowRunner, 18 Mayıs'ta ayrıca Windows Store ve Switch'e de geliyor. Steam ve Windows Store versiyonları tüm indirilebilir içerikleri içerecek.

Saber Interactive tarafından geliştirilen ve Focus Home Interactive tarafından yayınlanan bir 2020 off-road simülasyon video oyunu SnowRunner'ın Steam versiyonu duyuruldu. SnowRunner oyuncuları şimdiye kadar görülen en gelişmiş arazi simülasyonuyla aşırı açık ortamları feth etmek için güçlü araçların direksiyonlarına geçmelerini gerektilen bir oyun. Oyun bünyesinde 15 farklı harita bandırarak oyuncuları saatlerce bu keyifli içeriklerle baş başa bırakıyor.

SNOWRUNNER TANITIM YAZISI

SnowRunner'da güçlü araçların sürücü koltuğuna oturarak bugüne kadar görülen en gelişmiş arazi simülasyonundaki ekstrem açık ortam şartlarında tozu dumana katacaksın. Ford, Chevrolet ve Freightliner gibi markalardan 40 aracı sürerken kuralsız bir açık dünyada iz bırak.

Tehlikeli görevleri yerine getirirken çamur, şiddetli su akıntıları, kar ve donmuş göllere meydan oku. Derin sularda kullanılan şnorkel egzoz ve karla mücadele için lastik zinciri gibi çeşitli geliştirmeler ve aksesuarlarla araç filonu büyüt ve özelleştir.

Tek başına veya 4 oyunculu eşli olarak diğer oyuncularla oyna ve topluluğun oluşturduğu modlarla SnowRunner deneyimini zenginleştir!

  • Çok gelişmiş bir fizik motorunun oluşturduğu ekstrem ortam koşullarıyla yüzleş
  • Birbirinden farklı 40 aracı aç, geliştir ve özelleştir
  • Birbirine bağlı bir dünyada geçen onlarca zorlu görevi tamamla
  • Tek başına veya eşli olarak 4 oyunculu oyna

SNOWRUNNER STEAM DUYURU FRAGMANI

Gündem Editörü - Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
Gündem Editörü
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