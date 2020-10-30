Snob nedir? Snob niçin kullanılır? Ne zaman kullanılmaya başlanmıştır?

Son yıllarda çoğu insan tarafından sık kullanılmaya başlayan Snob kelimesi sık sık araştırılmaktadır. Peki Snob kelimesi ne demektir? Niçin kullanılmaktadır?

Snob kelimesi günlük hayatta sık sık kullanılan bir kelime haline gelmiştir. Uzun yıllar boyunca kullanılan Snob kelimesi günlük hayatımıza da yer almaya başlamıştır. Snob ne anlama geliyor? Snob niçin kullanılır? Ne zaman kullanılmaya başlanmıştır? Detaylar haberimizde....

SNOB NEDİR?

1820'lerde kullanılmaya başlanan snop ilk olarak ingiltere'de kullanılmaya başlanmıştır. Oxford ve Cambridge üniversitelerinde sıradan öğrencileri aristokrat öğrencilerden ayırabilmek amacıyla adlarının hemen yanına "sine nobilitate" (soylu olmayan) ya da kısaca snob diye notlar düşülürmüş. Pek çok sözcük gibi snob sözcüğünün anlamı zamanla değişmiştir. Snob başta yüksek statü sahibi olmayan kişileri karşılayan bir sözcük iken, kısa bir süre sonra yüksek statünün yokluğundan rahatsız olan kişiler için kullanılmaya başlandı.

SNOB KELİMESİ NE ANLAM GELİYOR?

Snob başta yüksek statü sahibi olmayan kişileri karşılayan bir sözcük iken, kısa bir süre sonra yüksek statünün yokluğundan rahatsız olan kişiler için kullanılmaya başlandı. Snop kişilerde bulunan özellikler:

1. Giyinişte, konuşma biçiminde, dilde, düşüncede toplumca gülünç ve doğala aykırı bulunan yapmacıklara ve aşırılıklara kaçan kimse olarak açıklanmaktadır.

2. Seçkin görünmek amacıyla kimi seçkin çevrelerdeki görüşleri, yaşam biçimini benimseyen, onlara hayranlık duyan ve onlar gibi olmaya, davranmaya özenen kimse olarak açıklanmaktadır.