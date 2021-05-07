SNL saat kaçta? Elon Musk'ın sunacağı SNL hangi gün, ne zaman? SNL canlı nasıl izlenir?

SNL saat kaçta? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Elon Musk'ın da konuk olacağı Saturday Night Live programının kaçta yapılacağı, hangi kanalda olduğunu sizler için derledik. SNL saat kaçta? SNL ne zaman? SNL hangi kanalda?

Tesla'nın kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Twitter hesabından yaptığı "The Dogefather. SNL May 8" yazan tweetinin ardından yatırımcıların merak ettiği SNL saat kaçta? SNL hangi kanalda? sorularının yanıtlarını sizler için derledik.

DOGECOİN NE KADAR?

Popüler alt coinlerden biri olan Dogecoin 6 Mayıs itibarıyla 0,59354 dolardan işlem görüyor. Bu miktar 4,8800 TL'ye denk geliyor.

SATURDAY NIGHT LIVE PROGRAMI NE ZAMAN?

Bu, Tesla CEO'sunun SNL'ye ev sahipliği yapacağı ilk program. Cyrus ise komedi programına 6. kez konuk oluyor. Şarkıcı 2013 ve 2015'te de şova ev sahipliği yapmıştı.

Programın yayımlandığı NBC kanalı, söz konusu duyuruyu Twitter hesabından bir dizi roket emojisiyle paylaştı. Cyrus da benzer bir paylaşımla haberi doğruladı.

SNL daha önce birçok kez ünlü sunuculara ev sahipliği yapmıştı. O sunucular arasında Donald Trump, Al Gore, Adele ve Nick Jonas da yer almıştı.

İzleyicileri şaşırtan ve heyecanlandıran duyuru, SpaceX'in Crew Dragon göreviyle astronotları Uluslararası Uzay İstasyonu'na ikinci kez ulaştırmasından birkaç saat sonra geldi.

Uzay firmasının 49 yaşındaki kurucusu, daha önce South Park, The Simpsons ve Rick and Morty gibi popüler dizilerde rol almıştı. Musk ayrıca Iron Man 2 filminde de kısa bir role sahipti.

Teknoloji milyarderi geçen hafta SpaceX genel merkezinin dışındaki reklam panosuna "Mars Berbat" yazıldığında da gündeme gelmişti.

İlanı Los Angeles merkezli kreatif ajans Activista'nın yerleştirdiği aktarılmıştı.

Ajansın Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Ne berbat değil? Dünya. Ama dürüst olalım, ona davranış şeklimiz berbat" ifadeleri yer almıştı.

SNL SAAT KAÇTA?

NBC TV'de yayınlanacak programın saatleri kıtalara göre farklı zaman dilimlerinde yayınlanıyor. Program Türkiye saati ile 18.30'da başlayacak.

SNL CANLI NASIL İZLENİR?

NBC TV'de yayınlacanacak program farklı uydular üzerinden izlenebilirken; Youtube TV aboneleri de kolayca izleyebilir.

