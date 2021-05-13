Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sistem gereksinimleri açıklandı!
Sniper Ghost Warrior serisi devam ediyor
Geçtiğimiz aylarda çıkış tarihi 4 Haziran 2021 olarak açıklanan, sevilen nişancı oyun serisinin yeni üyesi 'nin sistem gereksinimleri açıklandı. Bunun yanında mekanlar, silahlar ve mekanikler hakkında fikir sahibi olabileceğimiz oynanış videosu yayınlandı. İşte detaylar:
Minimum sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 8.1/ 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i5 7600/ AMD Ryzen 5 1600
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: Nvidia Geforce 970/ Radeon RX 580
DirectX: Version 11
Depolama: 20 GB boş alan
Önerilen sistem gereksinimleri
İşletim Sistemi: Windows 8.1/ 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i7 7700/ AMD Ryzen 7 1700
Bellek: 16 GB RAM
Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD Radeon 5600 XT
DirectX: Version 11
Depolama: 20 GB boş alan
Sistem olarak ortalama segmente de oynanış imkanı sağlayan Sniper Ghost Warrior serisinin dördüncü oyunu SGW Contracts 2, piyasaya sürüldüğü tarihlerde steam mağazasındaki popüler oyunlardan biri olacak gibi görünüyor.
class='youtube-player' width='1000' height='563' src='https://www.youtube.com/embed/ZO3-a8SUpRI#038;rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=tr-TR&autohide=2&wmode=transparent' allowfullscreen='true' style='border: 0;' sandbox='allow-scripts allow-same-origin allow-popups allow-presentation'>
Kaynak: Playerbros