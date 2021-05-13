Sniper Ghost Warrior Contracts 2 sistem gereksinimleri açıklandı!

Sniper Ghost Warrior serisi devam ediyor

Geçtiğimiz aylarda çıkış tarihi 4 Haziran 2021 olarak açıklanan, sevilen nişancı oyun serisinin yeni üyesi 'nin sistem gereksinimleri açıklandı. Bunun yanında mekanlar, silahlar ve mekanikler hakkında fikir sahibi olabileceğimiz oynanış videosu yayınlandı. İşte detaylar:

Minimum sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1/ 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i5 7600/ AMD Ryzen 5 1600

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: Nvidia Geforce 970/ Radeon RX 580

DirectX: Version 11

Depolama: 20 GB boş alan

Önerilen sistem gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 8.1/ 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i7 7700/ AMD Ryzen 7 1700

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 1070 ya da AMD Radeon 5600 XT

DirectX: Version 11

Depolama: 20 GB boş alan

Sistem olarak ortalama segmente de oynanış imkanı sağlayan Sniper Ghost Warrior serisinin dördüncü oyunu SGW Contracts 2, piyasaya sürüldüğü tarihlerde steam mağazasındaki popüler oyunlardan biri olacak gibi görünüyor.

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Kaynak: Playerbros