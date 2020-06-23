Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Duyuruldu: İşte Çıkış Tarihi CI Games, Twitter hesabı üzerinden serinin yeni oyunu olan Sniper Ghost Warrior Contracts 2'nin çıkacağı zamanı resmen duyurdu.

CI Games, Twitter hesabı üzerinden serinin yeni oyunu olan Sniper Ghost Warrior Contracts 2'nin çıkacağı zamanı resmen duyurdu. Sniper Ghost Warrior serisinin yeni oyunu ile ilgili paylaşılan tüm detaylar haberimizde.

Sniper Ghost Warrior Contracts 2 Ne Zaman Çıkacak?

CI Games, Twitter hesabı üzerinden Sniper Ghost Warrior Contracts 2 oyununu geliştirdiklerini açıkladı. Oyun ile ilgili pek detay vermeyen CI Games, geliştirdikleri yeni oyunun bu yılın sonbaharında PlayStation 4, Xbox One ve PC platformlarına çıkışını gerçekleştireceğini açıkladı.

CI Games, daha önce yaptığı açıklamada, yeni oyunun dünyanın başka bir bölgesinde geçeceğini ve tamamen yeni bir hikayeye sahip olacağını belirtmişti. Geliştirici ekip, oyunun üretim bütçesinin de önceki oyundan daha düşük olacağını ifade etmişti.

Serinin yeni oyununun düşük bütçe ile geliştirilmesi, oyuncuların beklentisinin düşmesine sebep oldu ancak bu durum, oyunun düşük bir fiyat ile çıkmasını sağlayabilir. Önümüzdeki haftalarda yeni oyun ile ilgili yeni detaylar ve oynanış videoları paylaşılacaktır.

Sniper Ghost Warrior serisinin son oyunu Sniper Ghost Warrior Contracts, 22 Kasım 2019 tarihinde PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformlarına çıkışını gerçekleştirmişti. Sibirya bölgesinde geçen Sniper Ghost Warrior Contracts, oyuncular tarafından pek beğenilmemişti. Bakalım yeni oyun, oyuncuların beklentilerini karşılayabilecek mi?