Snapchat, Donald Trump'ın Hesabını Tanıtmayacak! İşte Sebebi
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Snapchat, Donald Trump'ın Hesabını Tanıtmayacak! İşte Sebebi

Popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Snapchat, aldığı karar ile dikkatleri üzerine çekti. Snapchat, Donald Trump'ın tanıtımını yapmayacağını açıkladı.

Snapchat, Donald Trump'ın Hesabını Tanıtmayacak! İşte Sebebi
04.06.2020 11:48 | Son Güncelleme: 04.06.2020 11:51

Popüler sosyal medya platformlarından bir tanesi olan Snapchat, aldığı karar ile dikkatleri üzerine çekti. Snapchat, Donald Trump'ın tanıtımını yapmayacağını açıkladı. Snapchat, Donald Trump'ın tanıtımını neden yapmayacak? İşte detaylar.

Snapchat: Donald Trump Reklamı Yapmayacağız

Reuters'ın aktardığı habere göre, Snap Inc, ABD Başkanı Donald Trump'ın Snapchat'in Keşif bölümünde hesabını tanıtmayacağını söyledi. Şirket, yaptığı açıklamada "Discover'da ücretsiz tanıtım vererek ırksal şiddet ve haksızlığa yol açan sesleri yükseltmeyeceğiz. Irksal şiddet ve adaletsizliğin toplumumuzda yeri yoktur ve Amerika'da barış, sevgi, eşitlik ve adalet arayan herkesle birlikteyiz." dedi.

Yapılan açıklama sonrasında Snapchat'in hisselerinde %2.4 düştü. Snap Inc, son olarak açıklamasında Discover bölümünün "neyi tanıttığımıza karar verdiğimiz küratörlü bir platform" olduğunu belirtti.

Twitter, geçtiğimiz haftalarda Donald Trump'ın attığı bir tweet'i yanıltıcı içerik olarak tanımlamıştı. Trump yaptığı paylaşımın yanıltıcı içerik olarak tanımlanmasının ardından sosyal medya şirketlerine düzenlemeler getirilebileceğini veya kapatılabileceklerini söylemişti.

Sizler Snapchat'in aldığı karar hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Kaynak: Tamindir

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