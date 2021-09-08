Sn. Egemen Bağış'tan Milli Takımımıza tebrik / videolu

Sn. Egemen Bağış'tan Milli Takımımıza tebrik / videoluVizyon Çağdaş ve kurumsal bir yapıda İşitme engelli bireylere yönelik spor branşlarına yaygınlık ve katılım kazandırmak, uluslararası alanda sürekliliği sağlamak.