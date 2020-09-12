Para hırsı gözünü kör etmiş! Uyanık genç, sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti
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BBC

Para hırsı gözünü kör etmiş! Uyanık genç, sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti

Slovenya'da sigortadan para alabilmek için kendi elini marangoz testeresiyle kesen genç kız, mahkeme tarafından suçlu bulundu. Genç kızın başarılı olsaydı, 500 milyon euro sigorta parası alacağı ortaya çıktı.

Para hırsı gözünü kör etmiş! Uyanık genç, sigortadan para alabilmek için elini testereyle kesti
12.09.2020 14:27 | Son Güncelleme: 12.09.2020 14:46

Slovenya'da 22 yaşındaki bir kadın, sigortadan para alabilmek için kendi elini marangoz testeresiyle kesmekten suçlu bulundu. Elinin ağaçların dalını keserken koptuğunu öne süren Julija Adlesic'in sigorta dolandırıcılığı suçundan iki yıl hapis cezası alabileceği belirtiliyor.

5 AYRI SİGORTA YAPTIRMIŞ

Slovenya'da genç bir kadın, elini marangoz testeresinde kesti. Sigortadan para alabilmek için böyle bir yola başvurduğu öğrenilen kadının, 2 yıla kadar hapsi istendi. Adlesic'in olaydan bir yıl önce internette protez ellerle ilgili arama yaptığı belirlenen erkek arkadaşı ise üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ljubljana'da görülen davada Adlesic'in beş ay ayrı sigorta yaptırdığı ve bir milyon euro tazminat almayı planladığı belirtildi.

500 MİLYON EURO ALACAKLARDI

Savcılık, Adlesic ve erkek arkadaşının kesik eli evde bırakarak hastaneye gittiklerini ancak elin sonradan bulunarak yerine dikildiğini bildirdi. Duruşmalarda elini kasıtlı olarak kestiği suçlamasını reddeden Adlesic'in erkek arkadaşının babasına da bir yıl hapis cezası verildi. Ancak ceza tecil edildi. Savcılığa göre, çift amacına ulaşabilseydi, 500 milyon euro toplu para alacaktı. Paranın kalan miktarı da taksitle ödenecekti.

BBC
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