Slovenya polisi kamyon kasasında 13 düzensiz göçmen yakaladı

Slovenya polisi bir kamyonun kasasında yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan Irak uyruklu 13 düzensiz göçmenin yakalandığını bildirdi.

Ülkenin güneyindeki Novo Mesto Polis Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Hırvatistan sınırında yapılan rutin kontrollerde bir kamyonun kasasında aralarında biri 11, biri altı yaşında olan iki çocuğun da bulunduğu 13 Iraklı göçmenin ele geçirildiği kaydedildi.

Saklandıkları yerde susuz ve havasız kalan göçmenlerin birkaçının fenalaştığı aktarılan açıklamada, iki göçmenin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, aralarında göçmenleri taşıyan Bosna Hersek plakalı kamyonun şoförünün de bulunduğu iki kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Vesna Besic