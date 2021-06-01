Slovakya Bulgaristan maçı kaç kaç? Slovakya Bulgaristan maçı özeti, golleri!
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Slovakya Bulgaristan maçı kaç kaç? Slovakya Bulgaristan maçı özeti, golleri!

Slovakya Bulgaristan maçı kaç kaç? Slovakya Bulgaristan maçı özeti, golleri!
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Uluslararası Hazırlık Maçlarında Slovakya Bulgaristan karşı karşıya geldi. Peki, Slovakya Bulgaristan maçı kaç kaç? Slovakya Bulgaristan maçı özeti, golleri!

Uluslararası Hazırlık Maçlarında SlovakyaBulgaristan karşı karşıya geldi. Peki, SlovakyaBulgaristan maçı kaç kaç? SlovakyaBulgaristanmaçı özeti, golleri!

SLOVAKYA BULGARİSTAN MAÇI KAÇ KAÇ?

Saat 19:00'da oynananSlovakyaBulgaristan maçı 1-1 bitti.

SLOVAKYA BULGARİSTAN MAÇI MUHTEMEL 11'LER!

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Gyömber, Skriniar, Hancko, Kucka, Lobotka, Hamsik, Bero, Haraslin, Bozenik

Bulgaristan: Georgiev, Popov, Zanev, Bozhikov, Malinov, Terziev, Kostadinov, Wanderson, Ivelin Popov, Marcelinho, Despodov

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